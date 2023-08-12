إخماد حريق أعلى سطح عقار بطوابق فيصل

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريق نشب أعلي سطح عقار بشارع بركات الروبي منطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بشارع بركات الروبي منطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.