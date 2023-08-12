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السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل: برنامج تدريبي على ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني الذي تستفيد منه  21 فتاة  في مجال ريادة الأعمال ، وذلك بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة..

وأكد محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء في تقريره للوزارة، أن الدورة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الخد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..

ونوه مدير المديرية الي دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب و تأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير و إعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية للدولة المصرية..حاضر بالدورة طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور مدير المديرية ، ومجدي بدر مدير المركز، وصابرين صبحي المشرف علي الدورة، كما جرى تسليم  شهادات تقدير للمشاركين في نهاية الدورة تقديراً لهم على جهودهم داخل البرنامج ومشاركتهم الفعالة..

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