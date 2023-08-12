إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالصف

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل أعلي كوبري الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي كوبري الإخصاص بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وإنقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.