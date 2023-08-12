اليوم.. انقطاع الكهرباء في منطقة أرض الجمعية بطور سيناء

أعلنت هندسة كهرباء طور سيناء، بدء تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة، اليوم السبت، من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، وسيجرى فصل التيار الكهربي بالتتابع عن كل منطقة سكنية، والمناطق المتأثرة بالفصل هي:- أرض جمعية العاملين بديوان عام المحافظة بطريق حمام موسى (مناطق أ - ج - ه) - ومحطة صرف شط القمر.

وأهابت هندسة كهرباء طور سيناء، في بيان لها، المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار.

في سياق آخر، تابع مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء منذ الصباح أعمال النظافة اليومية التي بدأت من داخل حى الروضة ثم الإنطلاق لحى النصر وحى الطور الجديدة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وفي إطار النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للعاصمة طور سيناء.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء ، عن مد فترة سحب إستمارات الإسكان البدوى لأهالى قرية الوادى فقط لمدة إسبوع يبدأ من 13/ 8/ 2023 وينتهى يوم 17/ 8/ 2023، على أن يكون إستقبال المواطنين فى مواعيد العمل الرسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء.

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