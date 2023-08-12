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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع هاري كين في صفقة قياسية

هاري كين ينضم إلى
هاري كين ينضم إلى بايرن ميونخ
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نجح نادي بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير وقائد منتخب إنجلترا بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة.
وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي، صباح اليوم السبت، التعاقد مع هاري كين صاحب الـ30 عاما في صفقة قياسية.
وقال بايرن ميونخ في البيان أن هاري كين وقع على عقد مع النادي البارفاري حتى صيف 2027، على أن يرتدي القميص رقم 9 مع الفريق.
وبحسب تقارير صحفية عالمية إن صفقة انتقال هاري كين إلى بطل ألمانيا كلفت الأخير 110 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخه.
وأصبح هاري كين قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ والدوري الألماني “البوندسليجا”، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

نادي بايرن ميونخ الألماني هارى كين توتنهام هوتسبير