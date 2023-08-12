اليابان تعزز التعاون المشترك مع زامبيا

وقع وزير الاقتصاد والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا على بيان مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون مع زامبيا، الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية والغنية بالمعادن.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن نيشيمورا التقى مع الرئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما أمس الجمعة في العاصمة لوساكا، في إطار جولة خارجية يقوم بها الوزير الياباني تشمل 5 دولة إفريقية تهدف إلى تمهيد الطريق نحو توفير إمداد مستقر وآمن من الموارد المعدنية من تلك الدول.

وتنتج زامبيا الكوبالت والنيكل، اللذين يستخدمان في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى النحاس.

وعبر نيشيمورا عن أمله في التعاون بشكل موسع مع زامبيا كخطوة أولى نحو بناء علاقات ثنائية أقوى.

من جهته، قال رئيس زامبيا إنه يأمل في الانتهاء من وضع إطار عمل للاستثمار والتجارة مع اليابان حتى يمكن لزامبيا إضافة قيمة إلى مواردها.

وقال نيشيمورا - في تصريحات للصحفيين في أعقاب الاجتماع - إن المنافسة بين الدول في الاستثمار في المعادن أصبحت شرسة، معبرا عن رغبته في تعزيز التعاون مع الدول التي يقوم بزيارتها وبناء علاقات تعود بالنفع على الطرفين.

كما وقعت المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن المعادن، وانضمت الوفود من القطاع الخاص الياباني إلى اجتماع بشأن تنمية الموارد.

كان وزير الاقتصاد والصناعة الياباني قد بدأ يوم الأحد الماضي جولة إفريقية تشمل زيارة كل من ناميبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا ومدغشقر التي تعرف بمواردها المعدنية الوفيرة.