عضو الزمالك المستقيل يكشف أسباب عودته للمجلس

كشف أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب عودته للمجلس مرة أخرى، بعدما تقدم باستقالة عقب سقوط فريق الكرة الأول بالنادي برباعية مقابل هدف، أمام الغريم التقليدي الأهلي، في مسابقة الدوري العام.

وقال أحمد دعبس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: «استقلت من شهر وده كان قراري وتراجعت عن الاستقالة من أجل مصلحة نادي الزمالك».

وأضاف: «الفترة الحالية صعبة ولكن الوضع سيكون أفضل الفترة القادمة وأشكر مرتضى منصور على مساعدة المجلس رغم خروجه من المشهد وهو من فضل الخروج من أجل مصلحة النادي».

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.