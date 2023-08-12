أوكرانيا: مقتل وإصابة 12 شخصا في قصف روسي على خيرسون وخاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم السبت، مقتل مدني، بينما أُصيب عشرة آخرون جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية،" خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية 39 هجوما، حيث أطلقت 159 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والطائرات بدون طيار من بين ذلك 9 قذائف استهدفت مدينة خيرسون".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة وأراضي مصنع ومبان إدارية ومؤسسة تعليمية وبنى تحتية حيوية وكنيسة ومحلات تجارية ومقاه في مدينة خيرسون ومخزن توزيع مساعدات إنسانية، ونتيجة لذلك، قُتل شخص وأصيب 10 آخرون.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، مقتل سيدة تبلغ من العمر 73 سنة نتيجة قصف شنه الجيش الروسي في منطقة كوبيانسك التابعة للإقليم صباح اليوم السبت.

وقال سينيهوبوف في تصريح ـ نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية،:" هذا الصباح، قرابة الساعة 5:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، قصف الروس بلدة كوبيانسك- فوزلوفيي الحضرية في منطقة كوبيانسك، مما أدى إلى تضرر مبنى سكني وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 73 عاما، في حين تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق قذائف مدفعية وهاون وأسلحة أخرى على مناطق مأهولة بالسكان في بلدات بوهودوخيف وخاركيف وتشوهويف وإيزيوم وكوبيانسك على مدار يوم أمس؛ ما أسفر عن إلحاق العديد من الأضرار بالمباني السكنية والمزارع.