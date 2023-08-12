ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل: تدريب مهني على التسويق الإلكتروني لشباب أسوان

....
....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان الدورة التدريبية الثانية في مجال التسويق الإلكتروني بمركز تدريب مهنى المحمودية التابع للمديرية فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على وظائف المستقبل والمهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم..

وأشاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره الذي تلقته الوزارة، بجهود التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي أسفرت عن برامج تدريبية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، يستطيع الشباب بعد انتهاء التدريب من بدء مشروع خاص بأقل تكلفة، وخاصة في مجال التسويق الإلكتروني، ووظائف الرقمنة والتى أصبحت لغة العصر الحالى، كما ناشد المتدربين على الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية موجهًا لهم الشكر على حرصهم على الالتزام بمواعيد التدريب واكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية تتضمن برامج مكثفة على مدار 22 يوما تدريبيا، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار تغيرات العصر الحديث، كما تقدم المتدربين بالشكر لوزير العمل على توفير تلك البرامج المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل في مراكز تدريبية مجهزة بأحدث المعدات والأدوات التي تمكنهم من ممارسة المهن المتاحة والتمكن من أدائه بسهولة.

FB_IMG_1691826736604
FB_IMG_1691826736604
FB_IMG_1691826733569
FB_IMG_1691826733569
FB_IMG_1691826731540
FB_IMG_1691826731540
التسويق الالكتروني البرامج التدريبية الدورة التدريبية برنامج الأغذية العالمي حسن شحاته محافظة أسوان وزارة العمل وزير العمل وظائف المستقبل