الإحصاء: 544 ألف خريج للشباب من الجامعات الحكومية والخاصـة خلال 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، عن انه طبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022(بيانات أولية)، بلـغ إجمـالـي عدد خريجـي الجامعـات الحكومية والخاصـة 543,8 ألف خريج بنسبة ( 43.4% الذكور ، 56.6% الاناث) منهم 505.1 ألف خريج من الجامعات الحكومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامــعات الخـاصة بنسبة 7.1٪.

و طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022، بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39,2٪ (61,5٪ذكور، 14,4٪إناث).

وهناك 24,1% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

و47% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل اقل من الجامعي ( 4,5% مؤهل فوق متوسط، 38,8% مؤهل متوسط، 3,7% ثانوي عام/ازهري).

واوضح الجهاز انه يوجد 16,5% من قوة العمل للشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و12,4٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شهادة (5,6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية ، 6,8 ٪ الأميـين).

كما بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3 ٪ مـن اجمالي المشتغليـن الشباب (51.1 ٪ ذكور، 78.2 ٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5 ٪ (14.4% ذكور ، 49.5٪ إناث).

و بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من اجمالي العاملين ( 17.8% ذكور ، 46.3% اناث).



ولفت الجهاز الي انه بلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 16.3% من اجمالي العاملين ( 12.8% ذكور ، 42.8% اناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب 16.9٪ (11.5٪ ذكور ، 42.6٪ إناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 36.3٪ (26.4٪ ذكـور، 51.6٪ إناث) مقابـل 4.2٪ للأميين (3.8% ذكـور، 8.8٪إناث)