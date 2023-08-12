محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز .

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ليلاً بدء أعمال الرصف بشارع بور سعيد بداية من كوبري القنطرة البيضاء وحتى مزلقان السكة الحديد بطول 2800 م تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، كما تابع أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بشارع التأمينات كونه طرق حيوية وهامة تخدم الأهالي ولتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ، وأوضح رئيس المدينة أنه جارى البدء فى الإجراءات التنفيذية لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/2024 لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الطرق ، حيث جارى أعمال تركيب بلاط الانترلوك و البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء غرف الأمطار بمنطقة الغوانم والشوارع المتفرعة ، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

وفى مركز ومدينة الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التحضيرية لرصف طريق ترعة السمسمية بميت شهالة ( اتجاهين ) وذلك ضمن الخطة الإستثمارية بنطاق المدينة ، بالإضافة إلى متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع خلف المحكمة بطول ٥٠ متر تنفيذ هيئة الطرق والنقل .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال رصف وتوسعة طريق صلاح سالم ، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و 600 ألف جنيه ) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة ، هذا وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف انشاء غرف بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بأمتداد شارع القارح وذلك ضمن رصف عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

IMG-20230812-WA0005

IMG-20230812-WA0003

IMG-20230812-WA0008