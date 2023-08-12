ضبط صاحب مستودع غاز بكوم حمادة تصرف في 3549 أسطوانة لبيعها بالسوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملات مكبرة بكوم حمادة لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت عن ضبط صاحب مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة غاز منزلية زنة 12.5 بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.