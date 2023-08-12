«الإحصاء»: من المتوقع ارتفاع عدد الشباب 7% بحلول 2030

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم ، بهدف الإحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأراءهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( المهارات الخضراء للشباب ).



ومن منطلق اهتمام الدولة بالـشباب يتم عقد مؤتمر وطني بصفة دورية للـشباب سنوياً منذ عام 2016 ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء، وكان اخر مؤتمر تم انعقاده في 14/6/2023 بمحافظة الإسكندرية.



وأشار الجهاز إلى انه يعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 -24) عاما.

ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح " الشباب " يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

وهناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من سكان العالم، من المتوقع ارتفاع عدد الشباب 7% بحلول عام 2030 - الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة.



واوضح الجهاز انه وفي ضـوء الإحصاءات التي يصدرها وطبقاً لبيانات السكان 1-1-2023، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان )50,5 % ذكور ـ 49,5% إناث).



وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2021/2022)، بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49٪ إناث).

وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9ألف طالب في الجامعات الخاصة.

كما بلغت نسبـة المقيدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 74.9٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.9% ذكــور، 55.1% انــاث) مقابـل 25.1٪ فــي الكليات العملية (53% ذكــور، 47% اناث).

بينما بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.7% ذكور، 51.3% اناث) مقابل 74.8٪ في الكليات العملية (56% ذكور، 44% اناث).



ولفت الجهاز إلى انه بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة 181,4 ألف طالب (46,1 ٪ ذكور، 53.9٪ إناث).

كما بلـغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيـئة تدريس ومعاونيهم 23 طـالب فـي الجامعـات الحكومية والأزهر مقابل 16 طالب بالجامعات الخاصة.