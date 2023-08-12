دفن جثة شقيقتين لقيتا مصرعيهما إثر انقلاب سيارتهما بالمعادي

صرحت نيابة المعادى الجزئية، بدفن جثة شقيقتين لقيتا مصرعيهما، إثر انقلاب سيارتهما الملاكي عدة مرات أعلى كوبري كافور المعادي، وامرت بتفريغ كاميرات المواقبة والتحرى عن الحادث، وفحص السيارة فنياً.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه التجمع أعلى كوبري كارفور المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص انقلاب السيارة وبها نسمة وهدى محسن شقيقتين عدة مرات مما أسفر عن مصرعيهما.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى جراحات اليوم الواحد وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.