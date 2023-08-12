مرتضى منصور يكشف مصير فتوح وصفقات الزمالك الصيفية

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، المعزول بحكم قضائي، موقف نادي الزمالك من تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي، بالإضافة إلى مصير الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مرتضى منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة “الزمالك”، توصله لاتفاق مع أحمد فتوح وخاله على تجديد التعاقد، بعد حصول اللاعب على جزء من مستحقاته المتأخرة، ويتبقى الاتفاق على الرتوش الأخيرة في العقد الجديد لإعلان التجديد رسميًا للاعب.

وأشار منصور، أن الزمالك أنهى الاتفاق مع 3 صفقات قوية لتدعيم الفريق،وفقًا لاحتياجات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، وسيقوم النادي بالإعلان رسميًا بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.