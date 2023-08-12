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السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

عملات
عملات
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استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت وفق آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سجل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية  اليوم نحو 33.84  جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.26 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع.
فيما بلغ  الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.16 جنيه للشراء و35.32 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.49  جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم.

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