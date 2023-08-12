بفرمان من كولر.. تعرف على بديل علي معلول في الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على اللاعب الصاعد كريم الدبيس في الجبهة اليسري خلال الفترة المقبلة كبديل للنجم التونسي علي معلول.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن كولر أبلغ لجنة التخطيط برفض التعاقد مع محمد شكري ظهير ايسر فريق سيراميكا، والذي كان الأهلي يرغب في استعادته بدفع الشرط الجزائي في عقده.

واضاف المصدر أن مارسيل كولر قرر الاعتماد على كريم الدبيس في الفترة المقبلة بعدما نال اللاعب الصاعد اعجاب “كولر” خلال المباريات التي شارك فيها بمسابقة الدوري مؤخرا.

وتابع المصدر أن الأهلي كان ينوي التعاقد مع ظهير ايسر خلال الميركاتو الصيفي الحالي ولكن بعد قرار كولر قرر النادي صرف النظر عن ضم اي لاعب في الوقت الحالي.

وشدد المصدر على أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك هو الخيار الأول للنادي وأن هناك مفاوضات مع اللاعب عن طريق وكيل أعمله ولكن من الصعب حسم الصفقة حاليا خاصة أن “فتوح” طلب الحصول على مبلغ مالي كبير كما أن عقده يمتد مع الزمالك لنهاية الموسم ولا يمكن ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.