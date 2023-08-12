علام والدرندلي في السعودية لحضور عمومية الاتحاد العربي ونهائي كأس الملك سلمان للأندية

وصل صباح اليوم السبت كل من، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الجبلاية، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

ووجه الاتحاد العربي الدعوة لرئيس اتحاد الكرة ونائبه لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتي ينتظر أن يتم خلالها انتخاب نائب لرئيس الاتحاد العربي عن دول عرب آسيا.

وتستضيف مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية تحت رئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وبحضور ممثلي الاتحادات الأهلية أعضاء الجمعية العمومية وفي مقدمتهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، ونائبه المهندس خالد الدرندلي.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية ولجنة الاقتراع للانتخابات، والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن أعمال الاتحاد للفترة الماضية والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد بإضافة فقرات للنظام الأساسي، قبل انتخاب عضو مجلس الاتحاد الشاغر عن قارة آسيا.

كما يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس الاتحاد الـ 77، حيث سيتم اعتماد تقارير الأمانة العامة للاتحاد.

ومن المنتظر أن يحضر الثنائي علام والدرندلي على هامش الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، البطولة العربية والمقررة إقامتها مساء اليوم السبت بين فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وتعد النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية نسخة استثنائية، بعدما تقرر رفع قيمة الجائزة المالية لبطل المسابقة إلى 6 ملايين دولار.

واستضافت المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية بداية من دور المجموعات، حيث أقيمت المباريات بمدينتي أبها والطائف.