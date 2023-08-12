الولايات المتحدة تؤكد الالتزام بالعمل من أجل التوصل لحل سلمي في النيجر

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي في النيجر، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو.

وأوضحت الخارجية الأمريكية ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ أن بلينكن بحث مع إيسوفو تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدا استعداد واشنطن تبني مقاربات دبلوماسية لحل الأزمة في النيجر.

وعبر بلينكن، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز الرئيس الحالي محمد بازوم وعائلته، مضيفا أن واشنطن تحمل المجلس العسكري في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين.

من جهته، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تركز الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في النيجر.

وقال كيربي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) اليوم" نعتقد أن هناك مساحة لإعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية، واشنطن تريد حلا سلميا لهذه القضية من دون عنف".

ومن المقرر أن يعقد قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اجتماعا في وقت لاحق اليوم في عاصمة غانا لوضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر.