ولاية كاليفورنيا الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي في مكافحة حرائق الغابات

أعلنت إدارة الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة حرائق الغابات.

وأوضحت الإدارة ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه استشعار الحرائق في أكثر من ألف غابة في الولاية قبل تمددها، ما يسمح بسرعة محاصرتها وإطفائها.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب موسم حرائق الغابات في كاليفورنيا يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق المرتقبة عبر ربط أدوات التكنولوجيا الجديدة بأكثر من ألف كاميرا لاكتشاف الحرائق بسرعة أكبر.

ونوهت بأن الذكاء الاصطناعي يقوم بدوريات افتراضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي تمكن مؤخرا من رصد حريق نشب ليلا في غابة كليفلاند النائية قبل خمسين دقيقة من أول اتصال هاتفي على خط الطوارئ، الأمر الذي مهد لمنع تمدد الحريق وإخماده نهائيا في أقل من ساعة.