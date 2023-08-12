ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 12/أغسطس/2023 - 09:04 ص

ارتفع سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت بنحو 25 جنيها في الجرام الواحد بمحلات الصاغة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وصل سعر عيار 21 نحو 2190 جنيها للبيع و2310 جنيهات للشراء وعيار 24 نحو و2526 جنيها للبيع و2560 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1977 جنيها للبيع و1989 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1460 جنيها للبيع و1493 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 81,749 ألف جنيه للبيع و 82,459 ألف جنيه للشراء وسعر الجنيه للبيع 18,400 ألف جنيه شراء 18,560 ألف جنيه للشراء.

ووصل كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و2.653 مليون جنيه للشراء.