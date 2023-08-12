تشاهدون اليوم.. كلاسيكو النصر والهلال في نهائي البطولة العربية ومواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية” وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي.

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

18:00 - الهلال × النصر – النهائي

القناة الناقلة - SSC1 HD

كأس السوبر الألماني

21:45 - بايرن ميونيخ × لايبزيج

كأس العالم للسيدات

10:00– أستراليا × فرنسا

13:30– إنجلترا × كولومبيا

الدوري الإنجليزي الممتاز

14:30– أرسنال × نوتينغهام فورست

17:00 - بورنموث × وست هام يونايتد

17:00 - برايتون × لوتون تاون

17:00 - إيفرتون × فولهام

17:00 - شيفيلد يونايتد × كريستال بالاس

19:30 - نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

18:00 - ريال سوسييداد × جيرونا

20:30 - لاس بالماس × ريال مايوركا

22:30 - أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

18:00– مارسيليا × ستاد ريمس

22:00 - باريس سان جيرمان × لوريان

الدوري البرتغالي الممتاز

17:30 - جل فيسنتي × بورتيمونينسي

20:00 - فارينزي × كاسا بيا

22:30 - سبورتينج لشبونة × فيزيلا

الدوري الهولندي الممتاز

17:30 - بي إس في آيندهوفن × أوتريخت

19:45 - هيرينفين × آر كي سي فالفيك

21:00 - أياكس أمستردام × هيراكليس الميلو

22:00 - بى اى سى زفوله × سبارتا روتردام