التطعيمات المهمة للأطفال حديثي الولادة

التطعيمات للأطفال حديثي الولادة مهمة للغاية يجب أن الأمهات على دراية بمواعيدها ونوعها لأن الطفل حديث الولادة يولد بجهاز مناعي ضعيف وغير مكتمل ويكون غير قادر على محاربة العديد من الفيروسات والأمراض الخطيرة، لذلك يجب على الطفل أخذ مجموعة من التطعيمات الهامة والتي لها مواعيد محددة حسب السن وأولها من أول يوم ولادة، حيث تعمل هذه التطعيمات على تعزيز قوة الجهاز المناعي وجعله أكثر قدرة لمكافحة الأمراض المختلفة كما أنها تحمي الطفل من إصابتها بها في المستقبل حيث أنها تعطي له مناعة ضدها مدى الحياة.



-أهم التطعيمات للأطفال حديثي الولادة:

1-تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي B:

تطعيم التهاب الكبد الوبائي B من أهم وأول التطعيمات للطفل حديثي الولادة وهو عبارة عن ثلاثة جرعات وأول جرعة هي خلال 24 ساعة من الولادة، والجرعة الثانية بعد شهرين والجرعة الثالثة من الشهر السادس.

ومن الآثار الجانبية المحتملة للقاح احمرار وألم وتورم فى مكان الحقن، ارتفاع فى درجة الحرارة، صداع، ألم فى العضلات والمفاصل، دوار، انخفاض فى الشهية،غثيان، آلام فى البطن، وطفح جلدي خفيف.

وقد تظهر بعض الآثار الجانبية النادرة جدًا على بعض الأطفال وتشمل تضخم فى الغدد الليمفاوية، اضطرابات فى الجهاز العصبي المركزي، اضطرابات فى إنتاج الصفائح الدموية، والتهاب المفاصل.

3-تطعيمات الأطفال الثلاثي وهو ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي DTaP:

ويسمي هذا التطعيم باللقاح الثلاثي لأنه يقوي مناعة الأطفال ضد ثلاثة أمراض خطيرة ناتجة عن الإصابة بالبكتريا، ويأخذ هذا التطعيم على خمس جرعات، الجرعة الأولى عند عمر الشهرين، والجرعة الثانية فى عمر أربعة أشهر والجرعة الثالثة فى عمر ستة أشهر والجرعة الربعة عند عمر سنة ونصف والجرعة الخامسة فى العمر من 4 إلى 6 سنوات.

4-تطعيم ضد شلل الأطفال:

من أهم التطعيمات للطفل حيث أن هذا التطعيم يحمي الطفل من الإصابة بمرض شلل الأطفال طوال حياته، ويأخذ الطفل الجرعة الأولى فى الشهر الثاني والجرعة الثانية فى الشهر الرابع والجرعة الثالثة عند عمر سنة ونصف، ويأخذ جرعات تنشيطية بعد سن الأربعة سنوات حسب ما تعلن عنها وزارة الصحة.

5-تطعيمات الأطفال حديثي الولاد ضد الحصبة والحصبة الألمانية MMR:

وتعد كل من الحصبة والحصبة الألماني من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعًا بين الأطفال الصغار لذلك فإن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني من التطعيمات الضرورية جدًا للأطفال، والجرعة الأولى عند سن عام والجرعى الثانية بعد سن أربعة سنوات، وتطعيمات الأطفال حديثي الولاد الغير إلزامية ولكنها هامة جدًا للطفل

(التطعيمات الغير إجبارية):

1-تطعيمات الأطفال حديثي الولاد ضد الجديري المائي (Chicken box):

يحمي هذا اللقاح الطفل من الإصابة بالجديري المائي طوال حياته حيث أن الجديري المائي من الأمراض المعدية والشائعة بين الأطفال خاصة في المدارس والحضانات ويسبب بعض الأعراض كالطفح الجلدي الشديد والحكة وارتفاع درجة الحرارة.

2-تطعيم الروتا:

الروتا هو أحد أنواع الفيروسات الخطيرة والتي تسبب الجهاز المعوية وتسبب النزلات المعوية الشديدة والإسهال والقيء الشديد ويمكن أن يصاب الطفل المصاب بالروتا بالجفاف مما قد يعرض حياته للخطر.

ويعطى هذا التطعيم على ثلاثة جرعات الجرعة الأولي عند عمر شهرين والجرعة الثانية عند عمر أربعة أشهر والجرعة الثالثة عند عمر ستة أشهر.

وقد يعاني الطفل بعد التطعيم من فقدان فى الشهية وارتفاع فى درجة الحرارة مع الشعور بالتعب والضعف والإسهال والقيء وألم فى البطن، وكل هذه الأعراض طبيعية بعد أخذ اللقاح وتختفي خلال يومين.

3-تطعيم المكورات الرئوية:

وتسبب بكتيريا المكورات الرئوية الإصابة بالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وقد تسبب هذه الأمراض موت الطفل، وهو من التطعيمات الضرورية للطفل ويتم أخذ هذا التطعيم على أربعة جرعات، الجرعة الأول فى عمر الشهرين والثانية فى الشهر الرابع والجرعة الثالثة فى الشهر السادس والجرعة الرابعة بعد السنة الأولى.

4-تطعيمات الأطفال حديثي الولاد ضد الأنفلونزا البكتيرية:

هذا التطعيم يوفر للطفل وقاية من الإصابة بالالتهاب السحائي وهو من الأمراض الخطيرة التي قد تهدد حياة الطفل، ويتم أخذ الجرعات على ثلاث مراحل، الأولى عند عمر شهرين والثانية أربع شهور والثالثة ستة أشهر، ويوصي بإعطاء الطفل جرعة منشطة فى بعد أن يتم عام ونصف.

5-تطعيمات الأطفال حديثي الولاد ضد الحمى الشوكية:

الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة التى قد تسبب وفاة المريض أو إصابته بمضاعفات بالغة كفقدان السمع أو التخلف العقلي، ويتم أخذ تطعيم الحمى الشوكية بالحقن تحت الجلد على جرعتين الجرعة الأولى فى عمر العامين والثانية بين العام الرابع والعام السادس من حياة الطفل.

6-تطعيم الأنفلونزا الموسمية:

يحمي هذا التطعيم الطفل من الإصابة بنزلات الانفلونزا الشديدة خلال فصل الشتاء أو إذا أصيب الطفل بها تكون الأعراض خفيفة وغير خطيرة ويتم إعطاء هذا التطعيم كجرعة كل عام من سن 6 أشهر.

-موانع أخذ التطعيمات:

يجب على الأم تأجيل ميعاد الجرعة الخاصة بطفلها إذا كان يعاني من الأعراض التالية:

ارتفاع فى درجات الحرارة

الإصابة بنزلات البرد أو الانفلونزا

يجب تأجيل الجرعة إذا كان الطفل يأخذ مضاد حيوي

يجب أن يفصل بين كل تطعيم والأخر شهر على الأقل