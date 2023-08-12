علاج المغص عند الأطفال بالتدليك

يُعاني الكثير من الأطفال الرضع من آلام المعدة وهذه من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا لدى الرضع، ويمكن للأمهات التغلب عليها عن طريق القيام بتدليك معدة طفلك والقيام ببعض التمارين البسيطة التي تساعد طفلك في التغلب على آلام المعدة، حيث يساعد التدليك اللطيف لمعدة الطفل في تهدئة آلام البطن للطفل ويحسن من عملية هضم الطعام.



- فوائد التدليك للطفل وعلاجه:

المغص.

الإمساك.

تراكم الغازات في المعدة.

مشاكل البطن بشكل عام.



-أعراض آلام المعدة التي تستدعي تدليك الرضيع:

يتصرف بحدة أكثر وغاضب بشكل كبير أكثر من المعتاد.

يبكي لفترات طويلة دون انقطاع.

الإسهال.

القيء.

تشنج عضلات البطن بشكل ملحوظ.

إضطرابات النوم.

لا يتناول الطعام بانتظام.



-أسباب آلام المعدة عند الرضع:

-المغص إذا كان طفلك يعاني من مغص شديد، فإنه سيبكي باستمرار دون انقطاع، حيث يصاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3- 4 أسابيع بالمغص بشكل أكبر ويمكن أن يستمر حتى عمر 4-5 أشهر، إذا بكى طفلك لمدة ساعتين يومياً لمدة 3 أيام في الأسبوع، فهذا يعني أنه يعاني من المغص بشكل يومي.

-أسباب المغص غير معروفة تماماً، ولكنه قد يحدث بسبب تراكم الغازات في المعدة أو عسر الهضم، كما قد يكون بسبب عدم تحمل الطفل للحليب.

-الإمساك عادة ما يصاب الرضيع بالإمساك عندما يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة، وبعد أن تبدأ في إعطاء طفلك الأطعمة الصلبة قد تلاحظ بعض التأخير في حركة الأمعاء والإخراج، هذا يعتبر أمر طبيعي و لكنه يسبب آلام المعدة للطفل.

-قد يتسبب نقص الألياف في الطعام أو عدم تناول كميات كافية من الماء في الإصابة بالإمساك، لذلك إحرص دائماً على تقديم أطعمة غنية بالألياف والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

-الارتجاع المريئي قد يكون طفلك مصاب بالارتجاع المريئي منذ ولادته والذي يكون بسبب عدم إكتمال نمو العضلة العاصرة في المعدة والتي تظل مفتوحة بعد تناول الطعام وتتسبب في رجوع الطعام مرة أخرى إلى الفم، وتظهر حالة الارتجاع المريئي عندما يقوم الطفل ببصق الطعام، أو حليب الثدي بعد تناوله، وتعتبر هذه الحالة من الحالات الشائعة والتي غالباً ما تختفي بعد عمر الـ 6 أشهر.



-إذا كان طفلك يعاني من آلام المعدة، يمكنك الإعتماد على بعض الطرق التالية لتدليك المعدة لتقليل الألم ومساعدة طفلك على الشعور بالراحة ومنها:

1-تدليك المعدة بالأصابع:

ضع إصبعك السبابة بالقرب من سرة بطن طفلك، وإبدأ في تحريك إصبعك بإتجاه عقارب الساعة تصاعدياً إلى حافة البطن، وبعد البدء بإصبع واحد، يمكنك الإعتماد على أكثر من إصبع والتدليك بلطف حتى يشعر طفلك بالراحة والهدوء ويتوقف عن البكاء.

2-تدليك المعدة باليد:

ضع راحة يدك على معدة طفلك وقم بتحريك يدك حركات دائرية في إتجاه عقارب الساعة، وهذه الحركة تساعد على تمرير الطعام من أو حتى الغازات من معدة طفلك وتساعد أيضاً على تنظيم حركة الهضم.

3-إرفع القدم إلى الأنف:

قم بضم قدمي طفلك معاً حيث يتلامس الكعبين معاً، وإمسك القدمين بهذا الشكل وقم بتحريكهما معاً بإتجاه أنف طفلك قدر الإمكان أو بقدر ما هو مريح لطفلك ثم عد إلى وضع البداية مرة أخرى، كرر هذه الحركة عدة مرات حتى يطلق طفلك بعض الغازات والتي تتسبب تراكمها في شعوره بالمغص والألم.

4-تقليب الطفل:

إفرد ساقي طفلك أو قم بثني الركبتين وحرك وركه ببطء من جانب إلى الآخر، وذلك مع الحفاظ على نصف جسمه العلوي مسطح على الأرض، وتساعد هذه الطريقة في الضغط على الجهاز الهضمي والمعدة مما يساعد في التخلص من الغازات والإمساك بشكل فعال.

5-القفز:

إمسك قدمي طفلك وادفع ركبتيه برفق إلى أعلى البطن ثم إفرد ساقيه مرة أخرى وذلك كما لو كان يقوم بقفزة صغي، كرر هذا التمرين عدة مرات حتى يشعر طفلك بالراحة، وستلاحظ إخراج بعض الغازات أثناء قيامك بهذه الحركة والتي تساعد على التخلص من المغص وآلام المعدة.

6- تدليك الرضيع ودوائر الإبهام:

قومي بتدليك راحتي يدي طفلك وباطن قدميه عن طريق تحريك إصبعك الإبهام في حركات دائرية، يمكنك أيضاً القيام بذلك أثناء الرضاعة حيث يساعد هذا التدليك على تهدئة الجهاز الهضمي لطفلك ويقلل من كمية الهواء التي تدخل من فم الطفل أثناء الرضاعة وهذا يقلل من تراكم الغازات في المعدة.

7- قد تحتاج إلى أحد الزيوت الخاصة بالأطفال لمساعدتك على التدليك برفق وتحريك يديك بشكل أكثر راحة، وقبل أن تقوم بتدليك الطفل عليك إتباع بعض الخطوات منها إختيار الوقت المناسب، لا تحاول أن تقوم بتدليك معدة الطفل قبل أو بعد الوجبة مباشرة أو إذا كان طفلك يرغب في النوم.

8- قم بإزالة أي إكسسوارات قد تسبب الحكة أو تهيج جلد طفلك.

9- ضع طفلك على منشفة ناعمة ودافئة في وسط السرير أو على الأرض.

10- قبل وضع الزيت قم بتدليك يديك به لتدفئة الزيت ويديك أيضاً.

11- راقب طفلك جيداً عند القيام بأي حركة، وإذا شعرت أنه يتألم أو لا يشعر بالراحة فتوقف عما تفعله على الفور.