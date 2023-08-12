نائب محافظ البحيرة ورئيس دار الأوبرا يشهدان افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء بدمنهور

شهدت، مساء أمس الجمعة، الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، والدكتور خالد داغر - رئيس دار الأوبرا المصرية، افتتاح فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح أوبرا دمنهور، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى - وزيرة الثقافة، وقد شهد الافتتاح اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، اعتبارا من اليوم الجمعة 11 أغسطس حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على اهتمام الدولة المصرية بإثراء الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلي أن المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء والذي يتم تنفيذه بدار أوبرا دمنهور، يأتى فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي، كما أنه يعد مهرجانا متنوعا يضم عدد من الفقرات التي يقدمها مجموعة متميزة من الفنانين، موضحة أن الهدف هو إرساء أهمية الثقافة وتنمية ودعم المواهب بمحافظة البحيرة.

وأضافت نهال بلبع، أن الفترة المقبلة بمحافظة البحيرة سوف تشهد العديد من الأحداث الثقافية والفنية الهامة منها، إنطلاق مهرجان رشيد للموسيقي والغناء فى نسخته الثانية واستضافة معرض دمنهور للكتاب وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وكذا إطلاق العديد من الأنشطة الخاصة بقصور الثقافة والبحث عن المواهب، وكذا إفتتاح قصر ثقافة أبو المطامير ليكون أحد الصروح الثقافية الجديدة بمحافظة البحيرة، كما أشارت إلى أن احتفالات محافظة البحيرة تركز على تنمية الوعي المجتمعي تجاه الثقافة بصروحها المختلفة، كما أعربت عن سعادتها بوجود العديد من الصروح الثقافية والفنية على أرض محافظة البحيرة وعلى رأسها دار أوبرا دمنهور.

ومن جانبه أكد رئيس دار الأوبرا المصرية، على أهمية إقامة المهرجانات الثقافية والفنية خلال الموسم الصيفي وذلك لجاهزية واستعداد الجمهور للمشاركة والإقبال على الأمسيات الفنية خلال فترة الإجازات، مشيراً إلي قيام دار الأوبرا بتقديم تنوع فنى من خلال المهرجان الصيفى لأوبرا دمنهور، موضحاً أن هناك مشاركة مميزة لعدد من الفنانين بالإضافة إلى عزف الموسيقى المصرية الكلاسيكية وعدد من الأغاني القديمة والموسيقات والأغاني الصوفية، كما أضاف أن مركز تنمية المواهب بدمنهور قدم عدد من النماذج الفنية المصرية المتميزة من الأطفال والشباب، وأشار إلى فريق كورال "كيان" وأعضائه من أبناء دمنهور والذي يشارك للمرة الأولى على مسرح دار الأوبرا.

وأكد الدكتور خالد داغر، أن دار الأوبرا تقوم بطرح تذاكر الحفلات بأسعار مخفضة حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع؛ من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور مختلف الحفلات الفنية والغنائية.

هذا وقد أُفتتح فعاليات المهرجان فريق "على مر الأجيال" بقيادة المطرب/ محمد الخولى والمطرب/ ياسر سعيد، وبدأ الحفل بمقطوعة موسيقية على آلة الكمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وميدلى الفرقة، هذا بجانب باقة متنوعة من الأغاني القديمة التي غناها عمالقة الفن الجميل، وعدد من الأغاني الحديثة التي شدا بها كبار الفنانين المعاصرين.

كما يحيي الليلة الثانية من فعاليات المهرجان كورال الكيان بقيادة المايسترو/ أحمد الرياني، الذي قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ويحيي الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان فصل الغناء العربي لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية، وتختتم فعاليات المهرجان بدمنهور بحفل غنائي للمنشد/أحمد العمري، الحاصل على المركز الأول في عدد من المسابقات الفنية.