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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بالأموال المفرج عنها

جون كيربي
جون كيربي
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 أكد البيت الأبيض، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يفرج عنها بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستكون على "إطلاع كامل"، بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يتم الإفراج عنها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، نقل إيران لـ5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق". 

واشنطن إيران الأموال المفرج عنها