رئيس شركة القناة يكشف تفاصيل استثناء قيادي سابق بالكهرباء من تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء اكتشفت خلال الأيام الماضية عن طريق الصدفة عدم تخفيف الأحمال عن إحدى لوحات توزيع الكهرباء الموجودة بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والتي تتبع النطاق الجغرافي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وأشار المصدر عندما علمت قطاعات كهرباء الشرقية قامت بإرسال لجنة بقيادة أحد المهندسين الشباب لبحث وضع لوحة توزيع الكهرباء على أرض الواقع لمعرفة أسباب عدم تخفيف الأحمال واتضح أن لوحة التوزيع موجودة في قرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر وتقوم تلك اللوحة بتغذية عدد من القرى التابعة لمدينة كفر صقر منها قرية حانوت وكفر حماد وقرية شيت الهواء، لافتا إلى أن المعاينة أوضحت أن لوحة التوزيع تقوم بتغذية قرية تابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والتي تتبع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وليست شركة القناة.

وأضاف المصدر أنه عند وصول اللجنة إلى مكان لوحة التوزيع المذكورة تم تخفيف الأحمال على الفور واتضح بعد ذلك أن القرية التابعة لمحافظة الدقهلية هي محل إقامة ومسقط رأس أحد قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابقين وهو من قام بتغذية القرية من تلك اللوحة التابعة للنطاق الجغرافي للشركة خلال فترة عمله بالشركة.

وفي نفس السياق قال المصدر أن رئيس شركة القناة بعد علمه بالواقعه قام على الفور بنقل المهندس أ. ع رئيس إدراة كهرباء كفر صقر إلي قطاع العدادات بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وعين مدير إدارة أخر بدلا منه.

ومن ناحية أخرى علق مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر على الواقعة قائلاً إنه بالفعل يجوز لشركات توزيع الكهرباء توصيل التيار لمنطقة تابعة لشركة أخرى بنظام الطاقة المتبادلة ويتم حساب قيمة الطاقة المتبادلة بين شركات توزيع الكهرباء.



"رئيس الشركة سابقا " يمتلك ماكينة طوارئ بقدرة 2 كيلو وات “ ولا يعنيه فصل التيار”

وفي ذات السياق قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابق، ردًا على ما تردد إن قريته قرية السمارة تخضع لتخفيف الأحمال ويتم فصل التيار الكهربائى عنها أكثر من أى قرية، على حد قوله.

وأوضح السيد أن الموضوع جاء من خلال شكوى كيدية قدمها فنى صدر ضده جزاء وقت رئاسته للشركة، حيث طلب هذا الفني وقتها من فنى من أبناء قريتى ويعمل بلوحة توزيع كهرباء حانوت، محل الشكوى، التوسط له لرفع هذا الجزاء، ولكن رفض الثانى التوسط لرفع الجزاء، فتوعده بعد تركي للشركة وقام بترتيب هذا المخطط على حد قوله.

وأكد السيد أنه منذ ابتعاده عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لم يتدخل فى أى موضوع يخص الشركة ولم يطلب أي مطلب من أحد بالشركة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أى علاقة من قريب أو بعيد بينه وبين رئيس إدارة كهرباء كفر صقر الذى تم نقله دون وجه حق، على حد قوله.

لافتًا إلى أنه لا يعنيه فصل التيار الكهربائى عن قريته من عدمه، لأنه يمتلك ماكينة طوارئ بقدرة 2 كيلو وات يُمكن الاعتماد عليها وقت انقطاع التيار الكهربائى ولا يحتاج لاستثناء قريته بالكامل من خطة تخفيف الأحمال.

ويذكر أن مصدرا مسئولا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قال إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء اكتشفت الأيام الماضية عدم تخفيف الأحمال عن إحدى لوحات توزيع الكهرباء الموجودة بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والتى تتبع النطاق الجغرافى لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وأشار المصدر، "إلى أنه عندما علمت قطاعات كهرباء الشرقية قامت بإرسال لجنة بقيادة أحد المهندسين الشباب لبحث وضع لوحة توزيع الكهرباء على أرض الواقع لمعرفة أسباب عدم تخفيف الأحمال، فاتضح أن لوحة التوزيع موجودة فى قرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر، وتقوم تلك اللوحة بتغذية عدد من القرى التابعة لمدينة كفر صقر، منها قرية حانوت وكفر حماد وقرية شيت الهواء، لافتًا إلى أن المعاينة أوضحت أن لوحة ٧ التوزيع تقوم بتغذية قرية تابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والتى تتبع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وليست شركة القناة.

وأضاف المصدر أنه عند وصول اللجنة إلى مكان لوحة التوزيع المذكورة تم تخفيف الأحمال على الفور، واتضح بعد ذلك أن القرية التابعة لمحافظة الدقهلية هى محل إقامة ومسقط رأس أحد قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابقين، وهو من قام بتغذية القرية من تلك اللوحة التابعة للنطاق الجغرافى للشركة خلال فترة عمله بالشركة.