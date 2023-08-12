«المحطات النووية» تحقق 4 إنجازات رئيسية في محطة الضبعة خلال 90 يومًا

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في العدد الحادي عشر من مجلتها الشهرية عن أهم إنجازات مشروع المحطة النووية بالضبعة في الفترة من الأول من أبريل الماضي وحتى نهاية شهر يونيو 2023 وجاءت تلك الإنجازات كالتالي:

-الانتهاء من قواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول

وأشارت الهيئة إلى أن الإنجاز الأول تم في يوم 28 من شهر أبريل الماضي وهو الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول.

- الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل الثالث بالوحدة النووية الثالثة

وأضافت الهيئة أن الإنجاز الثاني تم في يوم 5 من شهر مايو 2023 وهو الانتهاء بنجاح من أعمال الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل الثالث بمشروع المحطة النووية في الضبعة.

- اجتماعات فنية مع هيئة الرقابة النووية

وقالت الهيئة إن ضمن الإنجازات التي تمت في المشروع النووي بالضبعة خلال تلك الفترة هو عقد عدة اجتماعات فنية مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك تمهيدا للحصول على إذن إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الاجتماعات تمت خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2023 لمناقشة المستندات الخاصة بالحصول على التراخيص.

الجدير بالذكر أن الهيئة استقبلت بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية موسعة خلال الفترة 30 – 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

حيث تأتي هذه الزيارة كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمية المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية.

كما شهدت الزيارة التفتيشية المرور على محطة تجهيز الخرسانة ومعامل الاختبارات والتأكد من اعتمادية المواد المستخدمة وأيضا جاهزية كافة عناصر البنية التحتية اللازمة بالموقع للدخول لمرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بدخول الوحدة النووية الرابعة لمرحلة الإنشاءات.

- وصول مصيدة قلب المفاعل

ولفتت الهيئة إلى أن الإنجاز الرابع الذي تم في نفس الفترة هو وصول ثاني سفينة قادمة من روسيا محملة بأجزاء تكميلي لمصيدة قلب المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية وذلك بتاريخ 6 يونيو 2023 عبر الميناء التخصصي للمحطة في محافظة مطروح وأضافت الهيئة أن تلك الأجزاء التكميلية خضعت لأعمال الفحص الخاصة بها تمهيدا تركيبها.