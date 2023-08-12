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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«العدل الأمريكية» تعين مدعيًا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن
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أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتم تعيين المدعي الفيدرالي ديفيد وايس في هذا المنصب.

وقال جارلاند، يوم الجمعة، إن وايس أبلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تحقيقاته وصلت إلى المرحلة التي يمكنه أن يواصل العمل عليها بصفة المحقق الخاص، وطلب تعيينه في هذا المنصب.

واعتبر غارلاند أن تعيين وايس في هذا المنصب "يتجاوب مع مصالح المجتمع".

وأضاف أن وايس بصفته الجديدة سيواصل تحقيقاته، وسيكون لديه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وتم إبلاغ الكونجرس بأن وايس سيتمتع بصلاحيات كاملة في ما يخص القضية، بما في ذلك توجيه التهم واتخاذ أي قرارات لضمان عدم انحياز التحقيق.

يذكر أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي، وكان قد دفع ببراءته أمام المحكمة الفدرالية في الشهر الماضي.

العدل الأمريكية نجل بايدن هانتر