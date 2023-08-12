بايدن: اعتراض الطائرات المتورطة في الاتجار بالمخدرات في كولومبيا ضروريًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اعتراض الطائرات التي يُشتبه بشكل معقول أنها متورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المجال الجوي لكولومبيا، أمر ضروري.

وأضاف بايدن في قراره، الذي نشره موقع البيت الأبيض، يوم الجمعة، تحت عنوان (استمرار المساعدة الأمريكية لحكومة كولومبيا لحظر المخدرات) أن الأمر يعود إلى التهديد غير العادي الذي يشكله الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن القومي في كولومبيا.

وأشار القرار إلى أن لدى كولومبيا الإجراءات المناسبة المعمول بها للحماية من الخسائر في أرواح الأبرياء في الجو وعلى الأرض فيما يتعلق بمثل هذا الاعتراض الجوي، والذي يتضمن وسائل فعالة لتحديد هوية الطائرة وتحذيرها قبل استخدام القوة ضدها.