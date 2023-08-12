إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية في الدقهلية

استقبلت مستشفى المطرية المركزي شخصين مصابين بكسور وجروح خطرة وذلك على إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة بمدينة المطرية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي بوصول مضابان جراء وقوع حادث تصادم بين "موتوسكل" وسيارة في مدينة المطرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، أسفر عن إصابة كل من: عادل إبراهيم الدسوقي شلبى 27 عامًا، عامل بمنطقة الاستثمار، وحسن معاطي مدبولي 33 عاما، عامل بمنطقة الاستثمار.

جرى نقل المصابين لمستشفى المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.