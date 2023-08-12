ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدفيديف يرد على تصريحات رئيس بولندا حول خسائر الجانب الأوكراني

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات الرئيس البولندي، أندريه دودا، حول خسائر الجانب الأوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب مدفيديف على "إكس" (تويتر سابقا) باللغة الإنجليزية والأوكرانية: "أنتم في كييف، على الرغم من كل شيء معجبون بإخوانكم وحلفائكم".
وأكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، لصحفي "واشنطن بوست" الأمريكية مارك ثيسن، أن حياة الجنود الأوكرانيين "أرخص بكثير" من حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين. 

وأضاف الصحفي نقلا عن دودا: "الآن يمكن إيقاف روسيا بثمن بخس، لأن الجنود الأمريكيين لا يموتون. لكن إذا لم نوقف الهجوم الروسي الآن، فسنضطر إلى دفع ثمن باهظ للغاية".

مدفيديف رئيس بولندا خسائر الجانب الأوكراني