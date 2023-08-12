«صبحي»: الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الجمعة، ختام اللقاء التشاركي والذي عقد تحت عنوان "تطوير مهارات الشباب من أجل تنمية مستدامة" والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وأكد وزير الشباب حرصه على المشاركة فى هذا اللقاء الختامي والذي يعقد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي يوافق يوم ١٢ أغسطس.

وأوضح «صبحي» أنه في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتمكين الشباب المصري والتركيز على أهمية المشاركة الفعالة للشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعهم.

وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على القيام برعاية الشباب وكل ما هو له فكر للنشاط الغير الأسري، وتم بالفعل نشر لعدد كبير لمراكز الفنون للشباب بجميع جامعات مصر والذي حدث بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

وشدد «صبحي» على إعطاء اهتمام كبير بالنشاط الرياضي داخل الجامعات، مضيفًا أننا نعمل بجد على قاعدة الممارسة الكبيرة فى المدارس والجامعات، كما نهتم بهم كثيرًا ونقدم لهم العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية، موضحًا أن الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم فى العطاء.

ونوه «صبحي» إلى أن وزارة الشباب والرياضة وتحديدًا منذ عام ٢٠١٨ تهتم بكافة أطياف الشباب كما تولي القيادة السياسية اهتمام كبير بالشباب وبمشاركتهم فى كافة نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.



تناول اللقاء الختامى إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والجهات الفاعلة فى مجال تنمية وتطوير مهارات الشباب سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع ضرورة التركيز على جهود التعاون والتكامل بين جميع الجهات لتحقيق مشاركة حقيقية وفعالة للشباب

وأقيم اللقاء التشاركي على مدار أسبوع فى الفترة من ٥ حتى ١٠ أغسطس بمشاركة أكثر من مائة شاب وفتاة تم عقد العديد من الدورات التدريبية لهم فى مساري مهارات التدريب وريادة الأعمال.

ويعد برنامج " دورنا" أحد البرامج التى ينفذها مركز خدمات التنمية بالتعاون مع جمعية تنمية وطن وبدعم من مؤسسة كريسب الألمانية.

حضر الختام العديد من النواب بمحافظة الإسكندرية واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الاإدارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والأستاذ مصطفى مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتور طايع عبد الفضيل خبير اللوائح الطلابية والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن.