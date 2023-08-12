لمواجهة الحر.. أمانة المرأة بـ«الشعب الجمهوري» في الدقهلية: توزيع 500 زجاجة مياه على المواطنين بالمنصورة

أطلقت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة لحملة لمواجهة الحر ومساعدة المواطنين بالأماكن المزدحمة بمدينة المنصورة على مواجهة العطش نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن طريق توزيع زجاجات المياه عليهم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب أسامة عبد العاطى أمين المحافظة وعضو مجلس النواب ومحمد حمودة أمين التنظيم.

فيما قامت ريهام محفوظ أمينة المرأة بالدقهلية بقيادة مجموعة من أعضاء أمانة المرأة لتوزيع زجاجات المياه على المواطنين بعدد من شوارع مدينة المنصورة شملت محطات السرفيس والمواقف وأمام المستشفيات .

فيما جرى توزيع حوالى 500 زجاجة مياه على المواطنين فى أول يوم للمبادرة وسط إشادة من المواطنين بالمبادرة ووجهوا لهم الشكر على تلك المبادرة الطيبة منهم لمواجهة موجة الطقس الحارة.

ومن جانبها أكدت أمينة المرأة أن الفكرة جاءت لها بسبب موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد واختارت تلك الأماكن نظرا لتكدس المواطنين بها.

وأضافت أن تلك المبادرة تأتى من ضمان مبادئ وأهداف الحزب بالوقوف بجانب المواطنين فى كل وقت، مشيرة إلى أنه سيتم تكرار المبادرة بصفة مستمرة .

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