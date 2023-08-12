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السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمواجهة الحر.. أمانة المرأة بـ«الشعب الجمهوري» في الدقهلية: توزيع 500 زجاجة مياه على المواطنين بالمنصورة

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة
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أطلقت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة لحملة لمواجهة الحر ومساعدة المواطنين بالأماكن المزدحمة بمدينة المنصورة على مواجهة العطش نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن طريق توزيع زجاجات المياه عليهم.
جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب أسامة عبد العاطى أمين المحافظة وعضو مجلس النواب ومحمد حمودة أمين التنظيم.
فيما قامت ريهام محفوظ أمينة المرأة بالدقهلية بقيادة مجموعة من أعضاء أمانة المرأة لتوزيع زجاجات المياه على المواطنين بعدد من شوارع مدينة المنصورة شملت محطات السرفيس والمواقف وأمام المستشفيات .
فيما جرى توزيع حوالى 500 زجاجة مياه على المواطنين فى أول يوم للمبادرة وسط إشادة من المواطنين بالمبادرة ووجهوا لهم الشكر على تلك المبادرة الطيبة منهم لمواجهة موجة الطقس الحارة.
ومن جانبها أكدت أمينة المرأة أن الفكرة جاءت لها بسبب موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد واختارت تلك الأماكن نظرا لتكدس المواطنين بها.
وأضافت أن تلك المبادرة تأتى من ضمان مبادئ وأهداف الحزب بالوقوف بجانب المواطنين فى كل وقت، مشيرة إلى أنه سيتم تكرار المبادرة بصفة مستمرة .

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الدقهلية حزب الشعب الجمهوري محافظة الدقهلية مدينة المنصورة موجة الحر الشديدة