وزير الرياضة يشهد حفل ختام الموسم الرابع لشباب يدير شباب "YLY"

شهد مساء الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الموسم الرابع لشباب يدير شباب "YLY"، والتى استضافتها المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية وبمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي نفذتها الوزارة على مدار العام بكافة أنحاء الجمهورية.

وخلال لقائه بالشباب أثنى الدكتور أشرف صبحي على مشروع "YLY" والذي دشن الأسبوع الماضي موسمه الخامس على التوالى.

وأشار وزير الشباب إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع التطوعية داخل وزارة الشباب والرياضة.

ووجه وزير الشباب حديثه الى الشباب المتواجد بالاحتفالية «أنتم شباب يمثل قلب شباب وزارة الشباب والرياضة لم نتدخل منذ انطلاق المشروع منذ ما يقارب الخمس سنوات، أنتم تمثلوا كيان واحد ينضم إليكم أكثر من ستين كيان تابع لوزارة الشباب والرياضة»، مضيفًا أنه أصبح هناك التزام بدون ميثاق بين الوزارة وجميع الكتل الشبابية المتواجدة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار وزير الشباب انه عندما يقوم بزيارة أي محافظة من محافظات مصر أشعر بالسعادة لتواجد " القميص الأزرق" والذي يرمز لكيان شباب يدير شباب .

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها معالى الوزير الدكتور أشرف صبحي خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

شارك في حضور الاحتفالية اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والاستاذ مصطفى مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية وشهاب جمال الدين مسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة لمتطوعي "YLY" والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية والدكتور أبو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبو قير.