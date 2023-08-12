مانشستر سيتي يستهل رحلة دفاعه عن لقب البريميرليج باكتساح بيرنلي

اكتسح فريق مانشستر سيتي، مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب تيرف مور، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.

وبدأ مان سيتي، رحلة الدفاع عن لقب البريميرليج بفوز كبير على بيرنلي بنتيجة 3-0، ليستهل الموسم الجديد متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط.

وشهد الشوط الأول من مباراة بيرنلي ومان سيتي، إصابة قائد السماوي كيفين دي بروين ومغادرته ملعب اللقاء، ونزول الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي انتقل إلى كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من تشيلسي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بهدفين سجلهما إيرلينج هالاند، هداف الموسم الماضي.

وشارك هالاند في 80 دقيقة مع السيتي أمام بيرنلي، بعد استبداله بزميله كول بالمر، كانت كافية لتسجيله هدفين في الدقيقتين 4 و36، قبل أن يسجل رودري الهدف الثالث للسيتيزنز في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء حالة طرد، حيث أشهر الجكم كريج باوسون البطاقة الحمراء في وجه المغربي أنس زروري مهاجم بيرنلي في الدقيقة 90+4.