بالصور.. «مسلم» يشعل حفل العلمين الجديدة 

أحيا المطرب مسلم حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم «مسلم» خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور منها "اتنسيت، قلب في الدفاتر، هنتقابل" وغيرها من الأغاني، وجاء الحفل بلمسات مصمم الإضاءة طارق صبري.

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومنهم: تامر حسني، إليسا والموسيقار عمر خيرت، أحمد سعد، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

ويشهد المهرجان عدد من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

وفعاليات المهرجان لن تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.