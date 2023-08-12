افتتاح معرض «مسيرتي» للفنان مجدي خضير بحضور خالد عجاج.. صور

انطلق، مساء الجمعة، معرض استيعادي للفنان مجدي خضير، بعنوان "مسيرتي"، في مركز الهناجر بساحة دار الأوبرا.

يضم المعرض أكثر من 60 لوحة بخامات الرصاص والباستيل والأكليرك والزيت والطرق على النحاس.

وافتتح المعرض الفنان الكبير خضير البورسعيدي فنان الخط الشهير وشقيق الفنان مجدى خضير، وحضره عدد كبير من الفنانين التشكيليين والمهتمين وعلى رأسهم المطرب خالد عجاج.

ويقول الفنان مجدي خضير عن معرضه: "هذا المعرض يضم الكثير من أعمالي التى نفذتها فى فترات متباعدة من حياتى ولهذا وقع اختياري على عنوان "مسيرتي"، ولفت إلى أنه عاشق للخط العربى والفن التشكيلى منذ طفولته، حيث بدأ الرسم على الحوائط والجدران وعلى الأسفلت واشتهر بذلك منذ الصغر".

وتابع: "صقلت موهبتي بالتحاقى بالتربية الفنية وحققت الكثير من أمنياتي عقب التخرج، وأحمد الله اننى نشأت فى عائلة فنية فى بور سعيد الباسلة لأن هذا ساعدنى كثير فى بداية الطريق".

من جانبه قال الفنان خالد عجاج: لقد حرصت على حضور افتتاح معرض مسيرتي للفنان مجدى خضير، نظراً لتميز اللوحات التي يضمها المعرض، حيث تمزج بين الخط العربي والرسم المتقن للخيول العربية الأصيلة.

وأضاف عجاج: فوجئت بالحضور الجماهيري الكبير من متذوقي الفنون التشكيلية، مما يدل على ارتقاء ذوق الجمهور وحبه للفنون الرفيعة.

الفنان مجدي خضير، من مواليد بورسعيد تخرج فى كلية التربية الفنية عام 1981، وحاصل على دبلوم الخط العربى ودبلوم التخصص فى الخط والتذهيب، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة الخط العربى، أقام العديد من المعارض الشخصية.

كما شارك فى الكثير من المعارض الجماعية فى كل من مصر والسعودية والإمارات، وله مقتنيات فى عدة جهات فى لندن وباريس وأمستردام والسعودية والإمارات.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 أغسطس الجاري.

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