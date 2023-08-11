الدوري التركي.. تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون على أنطاليا بالمباراة الافتتاحية

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي فاز فيها فريقه طرابزون سبور على نظيره أنطاليا سبور بهدف للا شئ، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بابارا بارك، في اللقاء الافتتاحي لبطولة الدوري التركي بالموسم الجديد 2023-2024.

وتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون، ولعب حتى الدقيقة 74 بعد استبداله بزميله دوجوكان هاسبولات، بقرار من المدرب الكرواتي نيناد بيليتشا.

وافتتح ستيفانو دينزفيل أهداف اللقاء، بهدف في الدقيقة الثامنة من صناعة عبدالقادر عمر، ليقص شريط أهداف الجولة الأولى من الدوري التركي والمسابقة كلها في نسختها الجديدة.

وبهذا الفوز، حصد طرابزون سبور أول 3 نقاط له في بطولة الدوري التركي، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة، قبل استكمال بقية مواجهات الجولة الأولى، ليتذيل أيضًا أنطاليا سبور جدول ترتيب الدوري التركي بعد الخسارة من رفاق محمود حسن تريزيجيه.

وبدأ طرابزون سبور، المواجهة أمام أنطاليا سبور، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: لارسين ، بينكويتش ، دينزفيل ، إلمالي

خط الوسط: باكاسيتاس ، كورابيلاس ، عبدالقادر عمر

وفي الهجوم: فيسكا ، بوزوك ، محمود حسن تريزيجيه.