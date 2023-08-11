بأجواء عالمية.. راغب علامة يشعل حفل رأس الحكمة

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفله الثاني بالساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة داخل سي فيو برأس الحكمة ضمن حفلات صيف 2023.

وشهد الحفل عدد من الفقرات الفنية كانت بدايتها مع فقرة fireworks للفنان امير جمعة، ليقدم بعدها راغب علامة مجموعة من أبرز أغانيه والتي تفاعل معها الحاضرين بحفله الغنائي بالساحل الشمالي.

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