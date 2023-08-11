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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بأجواء عالمية.. راغب علامة يشعل حفل رأس الحكمة

راغب علامة
راغب علامة
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أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفله الثاني بالساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة داخل سي فيو برأس الحكمة ضمن حفلات صيف 2023.
وشهد الحفل عدد من الفقرات الفنية كانت بدايتها مع فقرة fireworks للفنان امير جمعة، ليقدم بعدها راغب علامة مجموعة من أبرز أغانيه والتي تفاعل معها الحاضرين بحفله الغنائي بالساحل الشمالي.

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راغب علامة الساحل الشمالي