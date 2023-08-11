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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بثنائية هالاند بالشوط الأول

هالاند في مباراة
هالاند في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي
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تقدم فريق مانشستر سيتي، على مضيفه بيرنلي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب تيرف مور، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.

سجل ثنائية السيتي، المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين 4 و36، ليبدأ صراع هدافي البريميرليج مبكرًا بهذين الهدفين.

شهد الشوط الأول من مباراة بيرنلي ومان سيتي، إصابة قائد السماوي كيفين دي بروين ومغادرته ملعب اللقاء، ونزول الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي انتقل إلى كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الميركاتو الصيفي الجاري.

بدأ مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لويس - والكر - أكانجي - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.

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