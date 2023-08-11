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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأسبوع الجاري .. فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون

فيتوريا
فيتوريا
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يجتمع البرتغالي روي فيتوريا هذا الأسبوع  بجهازه المعاون، في اجتماع هام يناقش خلاله خطة التحضير لمعسكر المنتخب المقبل، والذى يتخلله مواجهتى اثيوبيا في الجولة الاخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، وتونس وديًا.

كان قد استقر  المدير الفني للمنتخب الوطني على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة، بعدما كان محددا اقامته في   الإسكندرية بسبب انشغال استاد القاهرة ببعض الإصلاحات.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني إقامة المعسكر في القاهرة، على ملعب آخر بخلاف استاد القاهرة، على أن يحتضن مباراتي إثيوبيا الرسمية في التصفيات وتونس الودية.

البرتغالى رورى فيتوريا بجتمع جهازه المعاون