فيتوريا يحدد موعد إعلان قائمة المحترفين لمعسكر سبتمبر

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، علي تحديد يوم 19 أغسطس الجاري موعدا للاعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا بالجولة الاخيرة من تصفيات الامم الأفريقية ومباراة تونس الودية، وذلك ضمن الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المنتظر ، أن يستدعي البرتغالي فيتوريا 7 لاعبين محترفين في الخارج لمعسكر المنتخب الوطني، المقرر سبتمبر المقبل، وهم: محمد النني لاعب أرسنال - محمد صلاح لاعب ليفربول - وطارق حامد لاعب اتحاد جدة - محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي - أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي - وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت - ومصطفى محمد نانت الفرنسي.

