الدوري التركي.. طربزون سبور بقيادة تريزيجيه يتقدم على أنطاليا في الشوط الأول

تقدم فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بهدف دون مقابل على ضيفه أنطاليا سبور في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما في افتتاح بطولة الدوري التركي للموسم الجديد 2023-2024.

وافتتح ستيفانو دينزفيل أهداف اللقاء، بهدف في الدقيقة الثامنة من صناعة عبدالقادر عمر، ليقص شريط أهداف الجولة الأولى من الدوري التركي والمسابقة كلها في نسختها الجديدة.

وتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق طرابزون، حيث يعتمد عليه الكرواتي نيناد بيليتشا، كعنصر أساسي في كتيبته منذ الموسم الماضي.

وبدأ طرابزون سبور، المواجهة أمام أنطاليا سبور، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: لارسين ، بينكويتش ، دينزفيل ، إلمالي

خط الوسط: باكاسيتاس ، كورابيلاس ، عبدالقادر عمر

وفي الهجوم: فيسكا ، بوزوك ، محمود حسن تريزيجيه.