روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أعلن أن موسكو طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي في 17 أغسطس الجاري فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.

وكتب "بوليانسكي"، "في ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة حول أوكرانيا وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس".

وعلّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونجرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية.

وقال "مدفيديف"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا".

وتابع: "لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتًا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".