البطولة العربية.. الهلال يرد على تصريحات مدرب النصر: انتظروا مباراة عالمية

رد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على تصريحات مواطنه لويس كاسترو مدرب النصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية التي تجمع الفريقين، غدًا السبت، في نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) 2023.

ويواجه الهلال نظيره النصر، مساء غد السبت، في المباراة النهائية من البطولة العربية، والتي تقام على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وتنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشكو خورخي جيسوس، مدرب الهلال من عدم تعاقد ناديه مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة أنه ذكر تأثره بغياب الحارس الأساسي للفريق عبدالله المعيوف، الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وبالتالي يغيب عن المباراة النهائية، ليحل بدلًا منه محمد العويس في حماية عرين الزعيم.

وصرح لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، في المؤتمر الصحفي لنهائي البطولة العربية، قائلًا: «في الهلال قالوا نلعب بدون مهاجم والآن بدون حارس. هل سيلعبون النهائي بـ9 لاعبين؟!».

وأضاف مدرب العالمي: «إذا مدرب الهلال يقول ليس لدينا مهاجم وهو ينتصر ويسجل الأهداف. هو لا يحتاج إذا إلى مهاجم»

ورد جيسوس على كاسترو، مشيرًا: «تصريح مدرب النصر؟ هو زميل وبيننا معرفة قديمة، هذا رأيه، كل منا الآن يحمي مصالحه كوننا ندرب ناديين متنافسين. ما زالت مصرا نحن لم نكتمل هجوميًا».

وتابع مدرب الزعيم: «من وجهة نظري أفضل فريقين في البطولة هما من وصلا للنهائي. فريقنا استحق التأهل للمباراة النهائية، ونعرف خصمنا جيدا مع كل الاحترام له ولنجومه».

واختتم خورخي جيسوس تصريحاته: «لاعبو فريقي على أتم الجاهزية لأداء مباراة كبيرة، خاصة أن المباراة ستعرض في العالم كله بالتالي هو لقاء عالمي بكل المقاييس».