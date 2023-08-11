جوتيريش يؤكد الحاجة إلى تمويل إضافي لإزالة أي تهديد بيئي متبقي للبحر الأحمر

أعلنت الأمم المتحدة انتهاء المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان صافر المتهالك بعد استكمال تفريغ حمولته من النفط إلى الناقلة البديلة "اليمن"، وتجنب كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الجمعة التأكيد على التزام الأمم المتحدة باستكمال العملية بشكل ناجح، بما في ذلك عبر تسليم عوامة متخصصة يتم ربطها بالسفينة البديلة بأمان.

وأكد جوتيريش الحاجة إلى تمويل إضافي لإنهاء المشروع وإزالة أي تهديد بيئي متبقي للبحر الأحمر، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه للسلطات اليمنية التي ساهمت بشكل أساسي في نجاح العملية الطارئة.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور، والدول والمانحين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.