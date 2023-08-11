موسكو تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الغرب لكييف بالأسلحة

أعلن دميتري بوليانسكي القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس القادم بشأن إمدادات الغرب لكييف بالأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عبر حسابه لى "تيلجرام": "على ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 من الشهر الحالي".

ولفت إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة الساعة 15.00 بتوقيت ولاية نيويورك الأمريكية.