إعلام روسي: الولايات المتحدة توسع قائمة عقوباتها على روسيا

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل أربعة أفراد وكيانًا قانونيًا واحدا.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية، عن بيان للخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة طالت رجال الأعمال الروس، ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وهيرمان خان وأليكسي كوزميتشيف، بالإضافة إلى الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال.

وتتضمن هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة وفرض حظر على المواطنين الأمريكيين والشركات إبرام صفقات والتعامل معهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس في روسيا.