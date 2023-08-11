الأمم المتحدة: نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذى يقود تنفيذ عملية المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان صافر المتهالك، نجاح العملية لمنع التسرب النفطى فى البحر الأحمر.

وأضاف البرنامج أنه تم نقل نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسى قبالة الساحل اليمنى لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية".. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور، والدول والمانحين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافى بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.